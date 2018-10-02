Китайская журналистка устроила скандал на конференции британских консерваторов

В Великобритании на конференции Консервативной партии, посвященной ущемлению свобод Гонконга, китайская журналистка закатила истерику и устроила драку. Однако в посольстве КНР считают, что нападению подверглась сама журналистка за выраженное ей мнение.

«Вы лжец. Вы против Китая. Вы хотите разделить Китай! Вы даже не китаец» – крикнула из зала журналистка китайского телеканала CGTN Конг Линлин английскому правозащитнику и критику китайского правительства Бенедикту Роджерсу, сообщила The Guardian.

Такую бурную реакцию китаянки вызвало выступление британца на конференции Консервативной партии об «эрозии свободы, верховенства закона и и автономии в Гонконге».

Журналистку попытались удалить из зала, однако она решила так просто не сдаваться и дала пощечину подошедшему к ней добровольцу Эноху Лю, а потом еще одну. «Какая демократичная Великобритания! Вот она, демократия которой вы так гордитесь!» – кричала возмущенная китаянка, пока ее выводили.

Конг Линлин арестовали по подозрению в нападении, но позже отпустили на свободу до проведения расследования.

По словам пострадавшего, такое поведение журналистки – это попытка заставить участников конференции замолчать. «Ее действия – прямое нападение на свободу слова прямо на нашей партийной конференции, терпеть такое недопустимо»! – написал он.

Посольство Китая в Лондоне осудило организаторов конференции за дискуссию, которую они вели, и заявило, что журналистка сама подверглась нападению. «Данное мероприятие продемонстрировало высокомерие антикитайских сепаратистов. Вызывает недоумение, что в стране, которая хвастается свободой слова, китайская журналистка может столкнуться с подобной обструкцией и даже нападками на маргинальном мероприятии, когда она просто задавала вопрос и выражала свое мнение. Это абсолютно неприемлемо», – говорится в заявлении диппредставительства.

Центральное телевидение Китая – компания, в которую входит телеканал CGTN – также поддержало госпожу Конг: «Мы требуем, чтобы британская сторона приняла меры по защите прав нашего репортера и позаботилась о том, чтобы подобные события больше не повторялись!».