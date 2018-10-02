В Иране отношения с США сравнили с романтической комедией про поцелуи

Отношения Ирана и США напоминают сюжет фильма «50 первых поцелуев», заметил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.

«Теперь, если все приведет к какому-либо решению, нужно будет иметь возможность опираться на то, что уже есть. То есть вы помните фильм «50 первых поцелуев», когда на следующий день вы вынуждены начинать все сначала. Мы не можем. Это невозможно. Должны быть отношения, основанные на неких принципах», – цитирует РИА «Новости» интервью Зарифа еженедельнику The New Yorker.

По его словам, возможность проведения переговоров с США не исключена «при наличии необходимых условий, а именно – надежности».

В конуце сентября в Белом доме заявили о готовности президента США Дональда Трампа встретиться с лидером Ирана Хасаном Роухани.

Напомним, США собрались фундаментально изменить отношения всех стран с Ираном. С 4 ноября начнут действовать жесткие санкции США против Ирана и государств, сохраняющих торговые отношения с иранской стороной.

Зариф предлагал США для возобновления переговоров с Тегераном вернуться к соблюдению международных обязательств.