Стала известна новая подробность работы Скрипаля на MИ-6

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль во время работы на британскую разведку MИ-6 передал компромат на нынешнего секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Скрипаль передал МИ-6 информацию о коррупционной схеме 1990-х годов, которая якобы вела к возглавлявшему тогда ФСБ Николаю Патрушеву, передает Deutsche Welle со ссылкой на газету The New York Times.

Об этом, по данным издания, Скрипаль рассказал автору книги «Дело Скрипаля» (Skripal Files), журналисту британской телерадиокорпорации Би-би-си Марку Урбану.

Скрипаль также рассказал, что некий офицер ВМФ из российской военной разведки был пойман при передаче информации западным спецслужбам. Позже он был найден мертвым в госпитале якобы после допроса.

По мнению британской разведки, пишет издание, Скрипаль мог избежать смерти, так как на допросах в России не говорил о коррупционной сети и Патрушеве.

В книге «Дело Скрипаля» также говорится о том, что Скрипаль дважды передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил в книгах.

Ранее стало известно о работе Скрипаля на разведслужбы четырех стран НАТО.

Посольство России сравнило дело Скрипалей с «бесконечной мыльной оперой».

По информации The Guardian, власти британского Солсбери наняли команду специалистов, чтобы провести ребрендинг города, ставшего известным на весь мир после «отравления» Сергея и Юлии Скрипалей.