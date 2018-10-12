В Закарпатье заметили отряд французского «короля наемников»

В соцсетях появилась информация о присутствии в закарпатском Ужгороде мужчин в военной форме, напоминающих французских наемников.

«В городе появились франкоязычные товарищи возраста 50–60 лет, в хорошей физической форме, ходят в камуфляже, на рукавах шевроны: украинский флаг и череп в краповом берете (похоже на шеврон или французского иностранного легиона, или наемников Боба Денара)», – утверждает Вера Политковская.

Девушка также опубликовала в Facebook фото предполагаемого наемника.

Боб Денар – французский военный и наемник, участник ряда вооруженных конфликтов в странах Африки и Азии. Был осужден за принадлежность к организованному преступному сообществу, получил прозвище «король наемников». Считается одной из легенд холодной войны. Вербовочные схемы Денара во многом создали основу для функционирования современных ЧВК.

Отметим, что ситуация в Закарпатье в последнее время обострилась из-за выдачи украинцам венгерских паспортов в пограничном городе Берегово.

В ответ на объявление Киевом персоной нон грата венгерского консула в Берегово венгерское правительство решило выслать украинского консула. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров, за что Сийярто внесли в базу «Миротворец».