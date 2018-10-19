В Нидерландах впервые выдали паспорт с указанием «нейтрального» пола

Власти Нидерландов впервые выдали паспорт, в котором пол владельца указан как «нейтральный».

Паспорт принадлежит 57-летней Леоне Зекерс; ее пол в документе указан как «X» вместо «M» для мужчин и «V» для женщин, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что в 2001 году Зекерс сделала операцию по смене пола с мужского на женский, однако теперь идентифицирует себя как человек среднего пола.

Ранее от нее в суд поступило обращение с требованием разрешить официальную регистрацию лиц «нейтральной» половой принадлежности, и этот процесс был выигран.

Напомним, в июле британским школьницам запретили носить юбки из-за чувств трансгендеров.

До этого французские СМИ заявили о «кризисе мужественности» на Западе.