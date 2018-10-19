В Китае оценили слова Путина о «Шелковом пути»

Китай высоко ценит мнение российского президента Владимира Путина об инициативе «Один пояс, один путь» и готов к сотрудничеству, сообщил официальный представитель МИД страны Лу Кан.

Россия остается важным партнером Китая в реализации концепции «Один пояс, один путь», передает РИА «Новости» со ссылкой на Лу Кана.

Он отметил, что страна готова к сотрудничеству, чтобы превратить проект в «важный канал для стимулирования международного экономического сотрудничества и роста глобальной экономики».

В четверг на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин отметил, что инициатива «Шелкового пути» становится более актуальной в нынешних экономических условиях. Он также сказал, что Россия приветствует участие Пекина в освоении Северного морского пути.

В воскресенье Китай завершил строительство своей части железнодорожного мостового перехода через реку Амур, который станет частью проекта «Один пояс, один путь» и придаст «импульс для развития логистики» между Россией и Китаем.