Киев заявил о тестировании собственной технологии космической разведки

Служба внешней разведки Украины отрабатывает передовую технологию космической разведки собственной разработки, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

Он отметил, что разведывательное сообщество должно иметь современные технологии, и служба внешней разведки Украины «уверенно движется в этом направлении», передает RT.

«Отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов», – заявил Турчинов.

Кроме того, Турчинов отметил серьезные шаги в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности.

Украина и ранее заявляла о своих «планах» по освоению космоса и даже строительству лунной базы. Для своей «космической одиссеи» Киев пытался заручиться поддержкой западных стран – в частности, совместные проекты в освоении космоса предлагались Канаде.

При этом вскоре после разрыва отношений с Россией единственное украинское предприятие, которое ранее выпускало ракеты, «Южмаш» оказался на грани развала.