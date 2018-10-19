В Грузии пытаются сорвать форум с участием российских бизнесменов

Бизнес-форум с участие представителей России, открывшийся в пятницу в Тбилиси, пытаются сорвать представители радикальных организаций, это не нравится участникам мероприятия от самой Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Бизнесмен Зураб Агладзе заявил журналистам, что в форуме участвует до 80 компаний и он «не имеет никакого отношения к ЕаЭС».

«Если Россия враг, пусть объявит государство, чтобы мы не продавали вино, не впускали туристов», – сказал он, попросив не «провоцировать обстановку».

У отеля в Тбилиси, куда прибыли делегаты из России, Белоруссии, Армении, проводится акция протеста.

Как сказал Зураб Агладзе, мероприятие никак не связано с политикой, а служит только развитию бизнеса.

«Участники прибыли с интересными предложениями. Мы здесь ради бизнеса. Кто этого не понимает, тот – кретин. Здесь хотят открыть предприятия, торговать отсюда с Европой, Китаем. Это интересно для Грузии», – отметил предприниматель.

При этом, по его словам, ЕС поддерживает развитие торгово-экономических связей Грузии «с Россией и со всеми».