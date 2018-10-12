Путин с иронией ответил на слова Мирзиеева, назвавшего его выдающимся госдеятелем

Президент Владимир Путин назвал несколько преувеличенными слова лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева о вкладе российского лидера в историю.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Ташкенте лидер Узбекистана обратился с приветствием к Путину и представителям российской делегации.

«Нас в Узбекистане радуют огромные достижения Российской Федерации, которые стали возможными, прежде всего, благодаря мудрой, дальновидной и решительной политике выдающегося государственного деятеля мирового масштаба Владимира Владимировича Путина», – сказал Мирзиеев, передает ТАСС.

Он также выразил особую признательность Путину за последовательные личные усилия, направленные на укрепление дружественных связей между двумя государствами.

Путин поблагодарил президента Узбекистана за теплый и радушный прием, но отметил, что Мирзиеев «в силу своих душевных качеств несколько преувеличил … вклад (российского президента) в историю».

Он также, что Москва будет исполнять «все, о чем мы договорились» в ходе встречи. Путин выразил уверенность, что это будет укреплять дружбу между двумя народами.