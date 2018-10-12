Мережко напишет сценарий сериала про Сталина

Сценарист Виктор Мережко сообщил о работе над 28-серийным фильмом под рабочим названием «Сталин и его окружение».

Мережко заявил, что для исторической достоверности фильма он «три месяца работал в архивах, изучал интереснейший материал, равного которому еще не держал в руках, пожалуй, никогда», пишут «Известия».

По его словам, «фильм будет очень масштабным», о чем говорит «хотя бы количество персонажей», которых порядка 200 человек, «и это не массовка, не эпизоды, а полноценные роли».

Сценарист добавил, что после изучения архивных документов он еще 11 месяцев писал текст сценария, соавтором которого стал продюсер Владимир Досталь.

В телекартине покажут отношения Сталина с его ближайшим окружением, в том числе с семьей.

«Могу сказать, что это потрясающей силы детектив. Однако до выхода фильма мы не разглашаем никаких деталей – фамилий, фактов и сюжетных линий. Это жесткое требование Владимира Досталя и режиссера Владимира Котта», – добавил автор.

Виктор Мережко написал сценарии к множеству художественных и мультипликационных фильмов, а также к 17 театральным пьесам. В числе его работ – киноленты «Трын-трава», «Уходя – уходи», «Одинокая женщина желает познакомиться», мультфильмы «Василиса Прекрасная», «Премудрый Пескарь», «Приключения пингвиненка Лоло».

Также сыграл роли в нескольких фильмах. Является секретарем Союза кинематографистов России и Москвы, членом Союза писателей России, народным артистом России, президентом Шукшинского кинофестиваля и Международного кинофестиваля «Ялтинский киномост».