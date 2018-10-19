Украинский футбольный клуб запретил геев

Гендиректор украинского футбольного клуба (ФК) «Заря» Сергей Рафаилов высказался против включения в число игроков спортсменов с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Рафаилов заявил об этом в интервью YouTube-программе «Футбольный на голову».

Гендиректор «Зари» вспомнил, как в 2016 году посетил Манчестер, где украинская команда сыграла с «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги Европы.

«Я категорически против поцелуев мужчин. Кафе. Сидит мужчина. Вдруг он поднимается и бежит навстречу. Я почему-то думал, что это будет девушка. Но когда заходит туда парень... У нас тоже сейчас модно, что мужики обнимаются. Но это был другого рода поцелуй – это был поцелуй в губы. Сразу с порога, такой длительный», – рассказал он.

Рафаилов выступил против пропаганды гомосексуальных отношений, заявив, что в «Зарю» не попали бы футболисты, которые «любят обниматься и целоваться» с мужчинами.

«Это для меня неприемлемо однозначно», – добавил он.

Напомним, в 2017 году президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал «неприемлемой» кампанию против футболиста Гурама Кашия, который вывел свой клуб «Витесс» на матч голландского чемпионата с капитанской повязкой в цветах ЛГБТ-сообщества. Соотечественники спортсмена раскритиковали этот поступок.