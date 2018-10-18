В Петербурге раскрыто громкое заказное убийство 13-летней давности

Полиция раскрыли заказное убийство предпринимателя Дмитрия Зейналова и его семьи, совершенное в Санкт-Петерубрге в 2005 году; заказчика убийства задержали при попытке заказать еще одно покушение, сообщил глава ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов.

Заказчик Александр Тютин вышел на оперативника при поиске киллера. Полицейские в рамках следственного эксперимента «похитили» женщину, которую «заказал» Тютин, и сообщили ему о совершении убийства. Тютин передал вознаграждение в 600 тыс. рублей, после чего его задержали, передает «Интерфакс».

Также в Ставрополе задержали исполнителя убийства Зейналова и его семьи – он получил за свою работу 10 тыс. долларов. Умнов заявил, что Тютин был в поле зрения давно и подозревался в убийстве семьи Зейнлова, совершенного с особой жестокостью.

Зейналов был убит, чтобы Тютин мог полностью завладеть компанией «Троицкий дом 2».

Заказанная женщина – племянница его умершей жены, которая претендовала на наследство. Тютин захотел ее устранить.