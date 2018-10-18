Эквадор выслал посла Венесуэлы

Правительство Эквадора приняло решение выслать из страны венесуэльского посла.

«Республика Эквадор не потерпит никакого проявления неуважения к своим властям. При этом Эквадор, верный своим демократическим и гуманитарным принципам, продолжит помогать венесуэльским гражданам, которые въезжают в страну, принимая важные экономические и социальные меры для защиты их прав», – говорится в заявлении министерства, передает РИА «Новости».

Также в МИД заявили, что временная поверенная в делах Эквадора в Венесуэле будет отозвана для консультаций.

Отношения между Эквадором и Венесуэлой начали ухудшаться летом после того, как эквадорское правительство призвало арестовать бывшего президента страны Рафаэля Корреа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро защитил Корреа, который был его союзником.