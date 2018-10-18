Боец ММА заявил о необходимости казнить Кокорина и Мамаева

Боец смешанного стиля (ММА) Денис Гольцов заявил, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева надо казнить.

«Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить. Я вообще считаю, что они получают несоизмеримо много по сравнению с другими видами спорта, а делают намного меньше. С такими деньгами с них и спрос должен быть намного выше. С них десять шкур нужно снять», – цитирует «Спорт-Экспресс» Гольцова.

Напомним, два российских футболиста Павел Мамаев и Александр Кокорин при участии младшего брата Кокорина Кирилла напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. По факту избиения на футболистов завели два уголовных дела. Сейчас Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО.

Сейчас всем участникам дел предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.