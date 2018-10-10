В Киргизии стыдятся, что президент летает на Ту-154

Киргизский депутат Таабалды Тиллаев заявил, что ему было стыдно за борт президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

«Только у нас остался самолет марки Ту», – посетовал парламентарий, передает портал Tazabek.

Министр транспорта Киргизской Республики Жамшитбек Калиллов подтвердил, что президентский Ту-154М – устаревший самолет 1990 года выпуска и добавил, что он находится в хорошем состоянии.

«Да, вы правы. На самом деле среди бортов №1 среди стран СНГ только у нас остался самолет марки Ту и мы рассмотрим возможность приобретения нового самолета при наличии финансирования», – сказал министр.



Тиллаев резюмировал, что необходимо изыскать средства не из бюджета для покупки нового борта. «Мы знаем, что даже узбекский борт не был куплен, а был подарен. Надо искать пути решения проблемы», – заключил депутат.

В Агентстве гражданской авиации страны сообщили, что новый борт для президента стоит от 80 до 100 млн долларов.

Ранее сообщалось, что для президента США Дональда Трампа и администрации Белого дома будут использовать самолеты, построенные для России.