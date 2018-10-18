В Минобороны запланировали разработку самолета на замену МиГ-31

Документация по созданию перспективного авиакомплекса на замену МиГ-31 отправлены в российское Минобороны, ведомство проведет конкурс на создание самолета. сообщил главный конструктор ОАК Сергей Коротков.

«Все материалы переданы в министерство обороны, они сейчас организуют конкурс проекта дальнего перехвата», – ответил конструктор на вопрос о разработке перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата, передает ТАСС.

Коротков не рассказал, когда планируется объявить конкурс.

Ранее СМИ сообщали, что российские МиГ-31 могут получить возможность сбивать спутники.