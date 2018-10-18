Путин заявил о готовности России строить ж/д с Китаем и Южной Кореей

Президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что страна готова реализовать с Китаем и Южной Кореей новый проект по железной дороге.

Также президент отметил, что совместная работа в экономике полезна и для политических взаимоотношений, передает РИА «Новости».

В августе 2018 года в Китае предложили построить высокоскоростную железную магистраль от Владивостока до Суйфэньхэ.

До этого Россия и Южная Корея рассматривали вариант соединения железной дороги двух стран.