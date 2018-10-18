Новый глава Астраханской области рассказал о работе в ФСО

Губернатор Астраханской области Сергей Морозов, назначенный на должность в сентябре, рассказал о работе в Федеральной службе охраны (ФСО).

Морозов сообщил, что попал в ФСО благодаря активному выступлению на спортивных соревнованиях по рукопашному бою. По его словам, он служил в погранвойсках.

«В тот период, в 1990-е годы, служить было непрестижно. Помню, когда проходил срочную службу, офицеры не ходили в форме по улице. Но я все-таки считал, что я должен. И, когда мне предложили перейти в ФСО, я с радостью согласился, прошел серьезный отбор. Меня взяли», – сказал губернатор в интервью РБК.



Морозов отметил, что гордится службой в Федеральной службе охраны. «Это одна из служб в системе обеспечения национальной безопасности России. И там действительно работает команда профессионалов, прошедших серьезный отбор, постоянно совершенствующих свои знания, навыки», – заявил он.

Глава региона подчеркнул, что «не стоит о сотрудниках ФСО судить по фильму «Телохранитель», где все герои с наушниками и носят пистолеты».

«Это интеллектуальная, высокоорганизованная служба. Это молодая служба, потому что она идет в авангарде, опережая технологии. ФСО выполняет широкий круг задач: прогнозирует и выявляет угрозы нацбезопасности, обеспечивает защиту объектов госохраны, участвует в борьбе с терроризмом, обеспечивает работу линий спецсвязи и информационных систем», – добавил он.

Президент Владимир Путин назначил замглавы ФТС Сергея Морозова губернатором Астраханской области в сентябре 2018 года.