ОНФ запустил конкурс для журналистов «Аэропортам – имена великих соотечественников»

Общероссийский народный фронт запускает конкурс журналистских работ о великих соотечественниках, имена которых должны быть увековечены в названиях аэропортов, в рамках проекта «Великие имена России. Время признаний!» россияне выберут имена 45 крупным воздушным гаваням страны.

Прием работ журналистов на конкурс открыт с 17 октября по 30 ноября на сайте Фонда ОНФ «Правда и справедливость».

«Народный фронт поддерживает проведение масштабного народного проекта «Великие имена России. Время признаний!», в ходе которого каждый гражданин страны может высказаться в пользу выдающихся личностей России, чьи имена, по их мнению, следует присвоить одному из крупных аэропортов страны», – сказал председатель общественного совета Фонда ОНФ «Правда и справедливость», депутат Государственной думы Николай Будуев.

Он пояснил, что ОНФ решил провести конкурс среди журналистов региональных СМИ, которые могли бы своими публикациями внести вклад в дискуссию по выбору имен соотечественников для аэропортов и в целом привлечь интерес граждан к этому процессу.

Будуев подчеркнул, что к участию в конкурсе ОНФ будут приниматься работы, в которых авторы в доступной и интересной форме расскажут гражданам об основной идее проекта «Великие имена России. Время признаний!». Цель конкурса – увековечивание имен великих россиян, популяризация их на международном уровне, и повышение интереса жителей регионов к истории родного края, к достижениям знаменитых земляков. В материалах журналистов могут приводиться мнения историков, экспертов, краеведов, жителей региона об увековечивании имен выдающихся земляков в названии аэропортов.

«В конкурсе могут принять участие региональные журналисты, теле-радио-репортеры и блогеры не моложе 18 лет. Каждый участник может направить не более трех конкурсных материалов. Мы уделим особое внимание профессиональному мастерству авторов и стилю изложения. Победители будут определены в феврале следующего года. Авторы лучших работ получат приглашение на Медиафорум ОНФ в 2019 году», – заявил Николай Будуев.

Общенациональный народный проект по выбору имен выдающихся соотечественников «Великие имена России. Время признаний!» проводится Общественной палатой, Обществом русской словесности, Русским географическим обществом, Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом с 11 октября по 30 ноября 2018 года в четыре этапа.

Имена выдающихся соотечественников, которые будут присвоены крупным аэропортам страны, определятся путем народного голосования.Эти имена дополнят официальные наименования 45 самых крупных аэропортов России международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек.

Подробнее о проекте «Великие имена России. Время признаний!» вы можете узнать на сайте https://великиеимена.рф.