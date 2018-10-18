Возбуждено дело из-за ухода из дома подозреваемой в каннибализме девочки

Сбежавшая из дома 12-летняя жительница Сочи стала участницей убийства и употребления человеческого мяса в пищу в Ленинградской области из-за халатного отношения матери и компетентных органов.

Как сообщила следователям мать, девочка покинула дом 23 сентября. 3 октября ребенка обнаружили в Ленинградской области, где она вместе с 22-летним спутником из Алтайского края совершила убийство и акт каннибализма.

«По версии следствия, мать девочки уклонялась от обязанности по надлежащему и полноценному ее воспитанию. Ребенок неоднократно самовольно уходил из дома на длительный срок и пропускал занятия в школе, при этом компетентные органы своевременно не обратили внимания на эти факты и не приняли в соответствии с возложенными на них обязанностями действенных мер по изъятию ребенка из семьи», – сообщается на сайте Следственного комитета.

Ведомство отмечает, что управление социальной защиты населения было в курсе о наблюдении девочки у врача-психиатра. Однако, несмотря на учет у врача и нахождение ребенка в социальном положении, должностные лица не сообщили о ситуации в органы опеки и попечительства, а также субъекты профилактики. Таким образом семья не находилась на учете и работа с ней не велась.

Следствие считает, что бездействие должностных лиц привело к участию девочки в общественно опасном деянии. Расследование дела продолжается, устанавливаются виноватые в ситуации лица и обстоятельства происшествия.

В отношении должностных лиц управления социальной защиты населения Краснодарский СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Также в МВД отправлены материалы по поводу ненадлежащего исполнения матерью ребенка родительских обязанностей, им будет дана правовая оценка.