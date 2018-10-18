Москвичи смогут увидеть уникальное сближение Луны и Марса

Московский планетарий сообщил, что жители и гости столицы смогут наблюдать за уникальным сближением Луны и Марса 18 октября.

«Прекрасная Луна в фазе первой четверти будет располагаться недалеко от ярко-красного Марса, который с весны украшает небо. Марс настолько яркий, что его легко можно увидеть даже рядом с блистательной Луной. Завтра оба светила окажутся всего в 2 градусах друг от друга», – сообщается на сайте планетария.

Сближение можно будет наблюдать над южным небосклоном после захода Солнца с 17.30 до 00.00 мск. После этого оба небесных светила скроются за горизонтом.

Планетарий отмечает, что смотреть на сближение можно невооруженным глазом или в бинокль.