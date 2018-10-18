Испанский суд оправдал подозреваемых по делу «русской мафии»

Национальный суд Испании решил оправдать по так называемому делу «русской мафии» 17 человек, в том числе депутата Госдумы Владислава Резника.

В решении суда сказано: не было найдено достаточных оснований, доказывающих, что подозреваемые были связаны с Тамбовской и Малышевской ОПГ, передает РИА «Новости».

Слушания в национальном суде Испании по так называемому делу «русской мафии» начались в конце февраля 2018 года. На скамье подсудимых оказались 17 человек – в основном, это граждане России. По версии прокуратуры, группировка якобы занималась в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через создание компаний, связанных с недвижимостью.

Прокуратура потребовала приговорить Резника к пяти годам заключения и назначить ему штраф в 30 млн евро, а его супругу Диану Гиндин – к четырем с половиной годам заключения и штрафу 5 млн евро.

Ранее испанские правоохранители заподозрили депутата в отмывании денег. Суд в Испании направлял запрос о международном розыске Резника и его супруги.