Песков сообщил об изменении формата Валдайского клуба

Формат ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» в этом году изменился: президент Владимир Путин не будет выступать с традиционной вводной речью, но ответит на вопросы участников мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, ежегодно президент встречается с валдайцами. Ежегодно он выступает перед ними на большой пленарке, однако модальность присутствия главы государства в этом году будет несколько другой», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что «как такового не будет вводного выступления», а «вводная часть будет выполнена путем модерирования (директора по научной работе клуба, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике») Федора Лукьянова».

Затем, уточнил Песков, президент ответит на вопросы участников Клуба, после чего общение с участниками мероприятия продолжится в менее формальной обстановке. «Это будет небольшой прием, где на ногах уже можно будет и по отдельности пообщаться с участниками форума, и проговорить темы, которые не успели обговорить во время пленарки», – заключил пресс-секретарь президента.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» – периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года и является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.