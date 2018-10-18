Песков высказался о переносе столицы Дальнего Востока

Дискуссия о переносе столицы Дальнего Востока давно ведется, но позиция по этому вопросу должна сформироваться на местах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, сначала все-таки должна более четко сформулирована позиция на местах в самом регионе. Очевидно, что существует много факторов, которые делают весьма вероятной такую инициативу и говорят в пользу этой инициативы. С другой стороны, есть иные точки зрения, но опять же, вы знаете, что эта дискуссия давно ведется», – цитирует Пескова РИА «Новости».

На прошлой неделе врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что в администрации президента России поддержали инициативу переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

До этого полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев заявлял, что готовится предложение главе государства Владимиру Путину о придании Владивостоку статуса столицы ДФО.