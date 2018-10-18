С-400 вооружили дальнобойной ракетой

Комплекс С-400 «Триумф» дополнили дальнобойной зенитной управляемой ракетой 40Н6, теперь она числится на вооружении российской армии, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ракета дальнего действия 40Н6 принята на вооружение, все необходимые документы подписаны в сентябре, после чего начались закупки этих ракет министерством обороны», – сказал источник ТАСС.

Он отметил, что по плану до 2027 года будут закуплено более тысячи таких ракет, они пойдут на оснащение и перевооружение полков С-400 в составе ВКС. Также источник добавил, что в рамках госпрограммы в ВКС рассчитывают сформировать 56 дивизионов С-400.

В 2015 году эта же ракета была принята на вооружение в составе комплекса С-300В4.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала известные характеристики 40Н6.