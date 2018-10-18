Бэнкси рассказал, что в истории с уничтоженной картиной пошло не так

Британский художник Бэнкси показал на видео процесс встраивания измельчителя в раму картины «Девочка с шаром» и посетовал, что аппарат сломался на аукционе.

Бэнкси выложил видео на YouTube.

Там показан процесс сборки и установки шредера, а также момент продажи картины на аукционе и реакция присутствующих на ее самоуничтожение.

В конце ролика художник продемонстрировал испытания работы измельчителя.

Напомним, картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась после продажи – полотно было наполовину изрезано шредером. При этом стоимость работы лишь увеличилась.

После владелец одной из копий этой картины искромсал полотно в попытке подражать художнику, однако эксперты назвали его действия «оппортунистическим вандализмом» и оценили картину менее чем в один фунт стерлингов.