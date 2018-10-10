Лавров назвал цель предоставления автокефалии УПЦ

Инициаторы предоставления автокефалии украинской церкви хотят оторвать Киев от России не только политически, но еще и духовно, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

«Уже прозвучали слова возмущения из большинства поместных православных церквей. Я думаю, что это не просто реакция одного-двух дней, а проблема надолго», – сказал Лавров, передает ТАСС.

Целью происходящего министр назвал попытки «оторвать Украину уже не только политически, но еще и духовно от России».

После того, как синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей, РПЦ призвала верующих не причащаться и не участвовать в богослужениях в храмах на Афоне, в Стамбуле и на Крите. Кроме того, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Газета ВЗГЛЯД анализировала условия, в которых оказалась РПЦ после скандала с Константинополем.