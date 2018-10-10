Эксперт: Кожемяко убедил Трутнева «паковать чемоданы и переезжать на море»

Олегу Кожемяко удалось не только убедить полпреда Юрия Трутнева «паковать чемоданы и переезжать на море, но и Москву – в том, что этот шаг необходим, причем не только Владивостоку, но и всему макрорегиону», заявил политолог Павел Данилин, комментируя идею Олега Кожемяко о переезде президентского полпредства из Хабаровска во Владивосток.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что первые же инициативы врио главы Приморья демонстрируют его решительный стиль, и он уверен: этот край при Олеге Кожемяко по-настоящему преобразится.

«Спросите сахалинцев – они подтвердят, что Олег Кожемяко – человек дела. До него никому из глав Приморья не удавалось сделать казалось бы очевидное – потребовать перенести столицу округа во Владивосток. Кожемяко же удалось не только убедить Трутнева паковать чемоданы и переезжать на море, но и Москву в том, что этот шаг необходим, причем не только Владивостоку, но и всему макрорегиону, экономическое развитие которого он подтолкнет. Очевидно, что все это будет сделано не за счет приморцев, а для них», – сказал Данилин газете ВЗГЛЯД.

По его словам, одного этого уже достаточно, чтобы понимать, какой политический и аппаратный вес у Кожемяко.

«Кстати, у переноса столицы ДФО есть и еще одна сторона, кроме той, которую уже подчеркивали: численность населения, экономическое и геостратегическое расположение. Хабаровск – город сугубо военный, тогда как Владивосток – существенно более «гражданский», и это смещение акцентов четко показывает приоритеты регионального развития при Трутневе-Кожемяко», – пояснил эксперт.

Данилин подчеркнул, что в рамках этой истории Кожемяко решил защитить и местных автовладельцев от «глонассовского налога».

«Это люди, прежде всего, гражданские и отставники, кто ездит на подержанных «япошках». И им вообще не улыбалось ни разу исполнять закон об обязательной установке этого навигатора на машины. А ведь это решение отнюдь не простое – нужно убедить Кремль в том, что оно необходимо, что в ином случае будет нанесен удар по мобильности населения региона, в том числе, и по малому бизнесу, по простым гражданам вообще. Кожемяко, который и без того хорошо знаком с проблемами края, услышал людей и встал на их защиту, потребовав особых преференций для родного региона», – сказал он.

Данилин добавил, что, вероятно, «именно такую фигуру местные жители давно ждали на посту главы региона». «Спрос на крепких хозяйственников и авторитетных эффективных менеджеров, готовых торговаться с Центром и держать в узде местную фронду, отнюдь не исчез», – сказал Данилин.

Тот факт, что Олег Кожемяко готов рассмотреть вопрос о включении действующего члена Совета Федерации от края, эсэрку Светлану Горячеву в тройку своих будущих кандидатур на пост сенатора, по мнению Данилина, «говорит о том, что Кожемяко готов сотрудничать со всеми здоровыми силами региона уже сейчас, какие бы политические силы они не представляли».

Напомним, в четверг врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что получение Владивостоком статуса столицы ДФО потребует строительства многих социальных объектов. «Это (обеспечит) и карьерный рост для молодежи, сформирует свой приморский управленческий потенциал, обладающий высокой квалификацией, компетенцией, это будет точка роста и развития не только для Приморья, но сюда переедут и многие дальневосточники», – заявил Кожемяко, выступая на совещании во Владивостоке.

Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования (2000 год). Кожемяко ранее призвал сделать Владивосток столицей округа.

Как сообщает РИА «Новости», Кожемяко уточнил, что «сочетание социальной политики, которая не предусматривала бы слишком больших бюджетных затрат, которые будут направлены на социальную сферу, решение вопросов жизни простых людей с созданием центра, который привлекал бы лучшие силы, формировал бы свой потенциал, даст импульс развитию и Владивостока, и Приморья, благотворно отразится на демографической ситуации».

Накануне на совещании во Владивостоке полпред президента в Дальневосточном округе, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что согласен с предложением Кожемяко о том, что жители Приморского края должны сами решать, устанавливать ли им систему оповещения о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» на привезенные праворульные иномарки. Он поручил Министерству промышленности и торговли России подготовить соответствующее предложение в течение двух недель.

Обязательная установка этой системы на машины привела в Приморье к росту стоимости подержанных автомобилей, ввозимых из Японии и конфликтам оборудования, которое не всегда работает корректно.

Трутнев поддержал Кожемяко в том, что «большинство праворульных машин у нас – это подержанные машины, их сегодня закупает не самая обеспеченная часть населения, и брать с них дополнительно более 30 тыс., наверное, надо воздержаться». Замминистра промышленности и торговли Александр Морозов уже пообещал соответствующие предложения подготовить.