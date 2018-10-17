СПЧ выразил готовность направить представителя в Ингушетию

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил готовность в случае необходимости отправить в Республику Ингушетию представителя СПЧ из числа членов совета.

Глава Совета отметил, что пока таких обращений не поступало, однако подчеркнул, что в случае необходимости СПЧ готов отправить в Ингушетию своего представителя, передает ТАСС.

«Мы вообще пристально занимаемся ситуацией на Северном Кавказе, и мы рассчитываем на то, что совет при главе республики Ингушетии по развитию гражданского общества и правам человека самым непосредственным образом участвует в разрешении этой ситуации», – сказал Федотов.

Глава СПЧ сообщил, что несколько дней назад встречался с главой регионального совета Джамбулатом Оздоевым и обсуждал «все вопросы, связанные с нынешними событиями в Ингушетии».

«И он меня заверил в том, что региональный совет по правам человека этой темой занимается. Если им понадобится помощь с нашей стороны, то, конечно, мы поможем», – заверил Федотов.

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. После этого в Ингушетии начались акции протесты несогласных с решением руководства республик. В среду митингующие в Ингушетии решили приостановить акцию.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.