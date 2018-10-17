Еще один «Руслан» прошел капремонт в Ульяновске

Ульяновский завод «Авиастар-СП» закончил капитальный ремонт еще одного тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».

Полностью отремонтированный «Руслан» взлетел к месту своей дислокации с аэродрома «Ульяновск-Восточный» 16 октября, сообщает «Военное обозрение».

По опубликованным данным, с даты выпуска в феврале 1991 года самолет успел налетать 3 тыс. 164 часа и совершить 1 тыс. 414 посадок на аэродромах по всему миру.

Во время капитального ремонта на борту заменили все устаревшие компоненты и устранили повреждения, которые «Руслан» получил в ходе эксплуатации. Программа восстановления летной годности продлила срок службы самолета еще примерно на 30 лет.

Заказчик получил самолет после успешного прохождения им цикла наземных и летных испытаний, говорится в материале.

Ранее было рассказано о хитростях, на которые придется пойти России, чтобы продолжить выпуск уникальных (эти самолеты до сих пор остаются самыми грузоподъемными в мире среди серийных самолетов – прим. ВЗГЛЯД) «Русланов».

Объединенная авиастроительная корпорация и Министерство обороны решили уже в этом году приступить к созданию нового тяжелого транспортного самолета на базе Ан-124, который сможет заменить своего предшественника.