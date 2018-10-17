Помпео обсудил в Анкаре российские С-400

По итогам своего визита в Турцию госсекретарь США Майкл Помпео рассказал журналистам, что на переговорах в Анкаре затрагивал тему приобретения Турцией у России ЗРС С-400.

Никаких подробностей об этой части беседы с турецкими властями Помпео разглашать не стал. На вопрос журналистов про С-400 он ответил кратко, передает ТАСС.

«Добавлять нечего. Мы говорили о вопросах, относящихся к нашему стратегическому сотрудничеству по системам такого рода. Однако добавлять нечего в плане того, куда мы двинемся дальше», – заявил американский госсекретарь.

Напомним, предотвращение закупки Турцией зенитных ракетных систем у России госдепартамент США считает одной из своих приоритетных задач и стремится помешать поставкам. Америка угрожает отказаться поставлять турецкой стороне свои истребители-бомбардировщики F-35.

Турция назвала подобные требования со стороны США шантажом, который «выходит за рамки любых допустимых норм дипломатии и торговых отношений».