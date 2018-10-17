Туроператоры заявили о готовности восстановить турпоток из России в Египет

Российские туроператоры смогут восстановить прежний уровень туристических потоков из России в течение двух-четырех недель после возобновления чартерного авиасообщения на курорты Египта, сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

«Если будет принято решение о возобновлении чартерного сообщения между российскими городами и египетскими курортами, то в течение двух-четырех недель можно будет говорить о полноценных объемах», – заявила Ломидзе, передает РИА «Новости».

Также Ломидзе заметила, что полное восстановление прежнего уровня зависит от уровня цен на египетских курортах и покупательской способности россиян.

Ранее 17 октября президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси о восстановлении регулярного авиасообщения между странами в полном объеме.