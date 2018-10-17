Кадыров заявил о спасении похищенного в Абхазии российского бизнесмена

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спасении российского бизнесмена Максима Яковлева, которого похитили ради выкупа в 200 млн рублей в июне текущего года.

«Это был трудный процесс, но важен результат – Максим Яковлев на свободе», – заявил Кадыров в своем телеграм-канале Kadyrov_95.

Глава Республики рассказал, что к нему обратилась супруга похищенного петербургского бизнесмена с просьбой о помощи.

«Он оказался в заложниках в Абхазии. О причинах не буду говорить. Ясно, что похитили не с целью организации отдыха на одном из бывших курортов Абхазии советского периода», – пояснил Кадыров.

Ранее сообщалось, что жена Яковлева получила от мужа записку с просьбой собрать 200 млн рублей в качестве выкупа.

Она обращалась в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело по факту похищения.

Затем родственники коммерсанта записали видеообращение к главе Республики Чечня.

Кадыров отметил, что в процессе установления местонахождения принимал непосредственное участие депутат Госдумы Адам Делимханов, благодаря его усилиям удалось вернуть похищенного бизнесмена.

«Желаю скорейшей психологической и физической реабилитации Максиму Яковлеву. Таких неприятных историй в России и дружественных нам странах не должно быть», – заключил Кадыров.