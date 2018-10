Российская участница «Детского Евровидения» представила песню для конкурса

В пресс-службе Академии популярной музыки Игоря Крутого сообщили, что участница международного музыкального конкурса «Детское Евровидение – 2018» от России Анна Филипчук представила песню, с которой выйдет 25 ноября в Минске на финальном выступлении.

Помимо самой песни юная певица представила и клип на музыкальную композицию. Выбранная песня называется «Непобедимы», передает ТАСС.

«Моя песня и клип о силе - силе любви, дружбы и силе духа. If we stay together – we're unbreakable («Если мы остаемся вместе – мы непобедимы» – прим. ВЗГЛЯД) – для меня это самые главные слова в песне», – поделилась конкурсантка.

Клип для девочки снимался в течение трех дней на различных локациях столицы. Согласно сюжету, певица направляется к своей мечте, а по пути встречает ребят с различными судьбами и вдохновляет их на достижения и небольшие победы.

По данным Академии популярной музыки, которая занимается подготовкой на конкурс российского представителя, Филипчук активно готовится к выступлению и репетирует свой номер. В подготовке конкурсного выступления задействована целая команда. Пресс-служба Академии утверждает, что они «будут стараться удивлять».

Напомним, по итогам отбора 13-летняя Филипчук из Барнаула получила право представить Россию в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение». Финал российского отбора состоялся в Международном детском центре «Артек» в начале июня.

В прошлом году победу России принесла 14-летняя Полина Богусевич с песней «Крылья».