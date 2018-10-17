Медведев поручил компенсировать регионам потери из-за новых законов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил предусматривать компенсацию при разработке федеральных законов, из-за которых у регионов появляются новые расходы или снижаются доходы, сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении на сайте правительства указывается, что Медведев поручил «при разработке федеральных законов, приводящих к возникновению новых расходных обязательств или снижению доходов субъектов Федерации, предусматривать полную или частичную компенсацию снижения доходов или роста расходов регионов».

Вопрос о внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты рассматривался на заседании правительства 4 октября.

По итогам премьер-министр поручил проработать вопрос о механизме компенсаций бюджетам регионов выпадающих доходов, возникающих в случае принятия федеральных законов.

Тогда Минфин «предложил поручить федеральным исполнительным органам власти вносить предложения, реализация которых позволит компенсировать выпадающие доходы».

Предложения должны предоставляться «в составе дополнительных материалов к соответствующим законопроектам для учета при принятии решения правительством».

Медведев поддержал инициативу министерства.