Пьяный водитель уронил трактор в котлован в Москве

Пьяный тракторист заехал в котлован двухметровой глубины и сбежал с места происшествия, инцидент произошел на территории строящегося жилого комплекса на севере Москвы.

«Трактор упал в котлован размером 10 на 15 метров и глубиной два метра», – сообщил представитель экстренных служб столицы, передает РИА «Новости».

Авария произошла на Беговой аллее около дома №5. Тракторист сбежал с места падения, по предварительным данным, он был пьян.

Ранее в октябре пьяный москвич разгромил несколько плафонов в метро из-за привидевшихся ему пингвинов.