Трамп отказался считать себя виноватым в провале республиканцев на выборах

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность, что в возможной утрате республиканцами контроля над Палатой представителей по итогам грядущих промежуточных выборов в Конгресс его вины не будет.

Глава Белого дома в ходе интервью Associated Press выразил мнение, что в ходе промежуточных выборов в Конгресс республиканцы в целом покажут себя хорошо, передает ТАСС.

При этом, по словам президента США, у него есть ощущение, что выборы пройдут так же, как в 2016 году, когда членам Республиканской партии удалось сохранить контроль над нижней палатой Конгресса.

В то же время он заявил, что «не возьмет на себя вину» в случае, если республиканцы по итогам выборов в ноябре уступят контроль над Палатой представителей демократам.

Трамп подчеркнул, что оказывает республиканцам беспрецедентную услугу, совершая поездки по стране в преддверии выборов и агитируя избирателей.

Однако, Трамп отметил, что некоторые избиратели признались ему в решении не идти на выборы в ноябре, так как речь идет не о президентских выборах и его имени в бюллетенях не будет.

Напомним, на прошлой неделе CNN посулила республиканцам утрату контроля над Палатой представителей США.