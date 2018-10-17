Иран объявил о ликвидации в Ираке главного организатора теракта в Ахвазе

Силы безопасности Ирака провели операцию в провинции Дияла, уничтожив полевого командира запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», который по сведениям корпуса «стражей исламской революции» Ирана, был главным организатором теракта в иранском Ахвазе.

По информации КСИР, имя уничтоженного полевого командира террористов – Абу Заха. Кроме него, по сведениям агентства Мехр, были уничтожены еще четверо террористов, передает ТАСС.

Напомним, теракт в Ахвазе был совершен 22 сентября, в результате 29 человек погибли, еще 60 пострадали.

1 октября Иран нанес удар баллистическими ракетами по предполагаемому местонахождению организаторов теракта на территории Сирии. Позднее стало известно, что Иран одним ударом уничтожил в Сирии почти 40 главарей ИГ*.