Глава Белого дома Дональд Трамп назвал главную угрозу своему президентству.

По словам Трампа, главной угрозой для него является Федеральная резервная система (ФРС) США, которая проводит политику повышения базовой процентной ставки, передает ТАСС.

«Самая большая угроза для меня – это Федрезерв. Потому что ФРС повышает ставку слишком быстро», – заявил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox Business.

Трамп напомнил, что Федрезерв является независимой структурой, поэтому он не вмешивается в политику регулятора, однако подчеркнул, что в любом случае недоволен нынешней политикой ФРС, выполняющей в США функции центробанка.

Говоря о руководстве Федрезерва, Трамп сказал, что никого не винит, так как сам назначил этих людей, к тому же в целом доволен результатами работы своих протеже, однако подчеркнул, что есть и исключения.

Напомним, на прошлой неделе глава Белого дома раскритиковал ФРС за повышение учетной ставки на фоне падения фондовой биржи. Заявление Трампа остановило двухнедельное падение фондовых рынков США.