Роскосмос назвал дату принятия решения по сверхтяжелой ракете

В среду на совещании в РКЦ «Прогресс» Роскосмос примет решение о создании сверхтяжелой ракеты-носителя, сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Делегация госкорпорации Роскосмос во главе с Генеральным директором Дмитрием Рогозиным во время представительного совещания в РКЦ «Прогресс» примет решение об организации работ по созданию космических ракетных комплексов среднего, тяжелого и сверхтяжелого классов», – сообщается на сайте Роскосмоса.

Также на совещании сформируют координационный совет руководителей работ и главных конструкторов. Ожидается, что в состав совета войдут руководители ведущих инженерных коллективов, главы предприятий ракетно-космической промышленности и руководители системных проектов госкорпорации.

Вице-премьер Юрий Борисов в сентябре говорил, что одним из приоритетов ракетно-космической отрасли России является создание сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну.

18 июля президент России Владимир Путин заявил, что начало летных испытаний сверхтяжелой ракеты нужно начать в 2028 году.

Предполагалось, что с 2020 по2028 годы будут выполнены научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, а головным разработчиком станет РКК «Энергия».