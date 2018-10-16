Роскомнадзор пообещал запустить новую систему блокировки

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство в течение года планирует запустить новую систему фильтрации и блокировки детской порнографии, призывов к суициду и пропаганды терроризма.

«Мы сейчас работаем... над абсолютно новой системой фильтрации и блокировки [противоправного] контента. Я полагаю, что она в течение года заработает, тогда ситуация кардинально изменится», – сказал Жаров, передает ТАСС.

Ранее Жаров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что все крупнейшие пиратские площадки киноконтента в российском сегменте интернета заблокированы, а Роскомнадзор будет и дальше чистить интернет.