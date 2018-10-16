У россиян могут возникнуть проблемы с получением греческих виз

Корреспондент гостелевидения Греции Димитриос Лиатсос заявил, что из-за конфликта РПЦ и Константинопольского патриархата в стране могут начаться проблемы с выдачей виз православным паломникам из России.

«Будут ли теперь проблемы, после вчерашнего ответного решения РПЦ и Святого Синода? Будут, потому что, к сожалению, Афон находится под юрисдикцией константинопольского патриархата и конечно, для русских, которые посещают Афон, будут серьезные проблемы», – сказал Лиатсос, передает «Говорит Москва».

По его словам, от ситуации пострадает религиозный туризм в Греции. «Это будет иметь очень серьезные последствия», – считает журналист.

Он подчеркнул, что первые сложности появились после выдворения российских дипломатов в июле.

«Вряд ли сейчас кто-нибудь будет что-нибудь говорить. Сейчас все закрыли рот и все. И я считаю, что это сугубо политический момент. Я могу подтвердить, что есть проблемы, сложности с получением виз с начала лета, когда была история с выдворением. Это было в принципе перед священниками из России и монахами», – добавил Лиатсос.

Ранее РПЦ призвала верующих не участвовать в богослужениях в храмах на Афоне, в Стамбуле и на Крите. Напомним, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.