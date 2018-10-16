Первый в мире 5G-звонок произвели в Южной Корее

Один из самых крупных операторов связи в Южной Корее SK Telecom заявил о первом в мире 5G-звонке.

Руководство SK Telecom заверило, что по темпам освоения 5G компания обошла конкурентов по всему миру на несколько месяцев, передает 3dnews со ссылкой на The Korea Times.

Сервис с использованием технологии 5G оператор планирует начать распространять до декабря 2018 года.

Также отмечается, что первый звонок с применением нового стандарта произошел в лабораторных условиях.

Ранее сообщалось о возможных затратах российских операторов на разворачивание сети 5G по стране.