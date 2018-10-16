В Чехии задержаны несколько россиян по подозрению в киберпреступлении

Полиция Чехии задержала восемь человек из России и Вьетнама по подозрению во взломе системы выдачи вида на жительство в республике.

Утверждается, что задержанные заработали благодаря своей деятельности сотни миллионов крон (1 доллар равен 22,29 чешской кроны). Также известно, что частично нарушена деятельность чешского министерства иностранных дел, сообщает Aktualne.cz.

Все восемь человек были задержаны 18 сентября, в тот же день им предъявили обвинение в несанкционированном доступе к компьютерной системе и носителям информации.

Четверо из восьми задержанных также обвиняются в легализации доходов от преступлений.

Напомним, в начале года Чехия выдала обвиняемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина Соединенным Штатам.