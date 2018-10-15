«Мажоры» в Подмосковье разогнали иномарку до 300 км/ч

В сети появилось видео разгона автомобиля BMW M6 на подмосковной трассе до скорости 300 км/ч.

«Когда очень спешишь в аэропорт. Продолжаем наводить суету на столичных просторах. Кто угадает, в какой аэропорт ведет эта дорога?», – говорится в сообщении группы majorka_777_ в Instagram.

На кадрах видео машина, судя по спидометру, разгоняется до скорости 300 км/ч.

В комментариях многие пользователи выразили уверенность, что заезд произошел на трассе М11 из Москвы в Шереметьево.

Ранее в Петербурге на Невском проспекте из окна машины «мажоры» выбросили несколько тысячерублевых банкнот, которые стали собирать прохожие.