Лига хакасских женщин выступила против Коновалова

Учредители общественной организации «Лига Хакасских женщин» призвала на выборах главы региона выступить против кандидатуры Валентина Коновалова.

«Будет только одна фамилия Коновалова, но там будут две графы – «За» и «Против». Я думаю, в этом заключается наш выбор – мы должны выбрать против, потому что человек молодой, очень еще зеленый. И поэтому в главы республики никак мы не можем одобрить его», – приводит РТС слова учредителя «Лиги хакасских женщин «Алтынай Валентины Майногашевой.

Она отметила, что боится прихода нового человека, который может перечеркнуть все, чего достигла организация за последние годы.

«У нас есть праздники «Чыл Пазы», «Уртун Той». Второй год празднуем свой родной язык – это второй государственный язык, он официально признан. А теперь меня очень волнует, человек новый придет к нам, такой молодой как Коновалов Валентин, и я боюсь, что это все перечеркнется», – сказала Майногашева.

Еще один учредитель организации Валентина Шулбаева заметила, что Коновалов «все отрицает», но ничего не говорит по сути.

«А самое главное, мне кажется, он абсолютно в экономических вопросах не разбирается», – заявила она.

Учредитель организации Евдокия Кильчичакова рассказала, что в регионе работают театры, филармония на хакасском языке, его изучают в детских садах, а единственный кандидат на пост главы не видит «того, что происходит в развитии».

Майногашева отметила, что на дебатах Коновалов оперировал только лозунгами, ничего конкретного он не сказал.

Председатель регионального отделения общественной организации «Матери России» Татьяна Чудинова согласилась с тем, что руководить Хакасией должен человек, имеющий опыт административной работы.

«И я призываю всех женщин, матерей республики Хакасия 11 числа прийти на выборы и сделать правильный выбор», – заявил она.

Лига хакасских женщин «Алтынай», что значит «Золотая луна», образована в 1994 году. Во время перестройки многие семьи, одинокие женщины и дети-сироты остались без должной государственной поддержки и внимания, в связи с чем представительницы хакасской интеллигенции решили объединиться для помощи в решении насущных проблем.

В понедельник стало известно, что Александр Мяхар решил снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Таким образом Коновалов остался единственным кандидатом на выборах.

Между тем, врио губернатора Хакасии Михаил Развожаев, комментируя решение избирательной комиссии республики обратиться в суд с требованием отменить регистрацию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, отметил, что при подаче документов кандидатом были допущены грубые нарушения, а с общечеловеческой – просто нелепые ошибки.