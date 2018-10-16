Додон предложил провести Всеправославный собор на территории Молдавии

Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что поддерживает инициативу созыва Всеправославного собора для обсуждения путей преодоления церковного раскола, он предложил провести его на территории республики.

Додон заявил, что «всецело» поддерживает «инициативу созыва Всеправославного собора, высказанную Патриархом Антиохийским Иоанном X». В связи с этим он также выступает с предложением провести Всеправославный собор на территории Молдавии, передает РИА «Новости».

Глава Молдавии отметил, что сложившаяся ситуация вызывает у него сожаление, потому власти православных стран и главы поместных церквей должны сделать все возможное, чтобы преодолеть возникший раскол.

Додон выразил уверенность, что «общими усилиями мы сможем найти пути решения этой ситуации».

Ранее патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X предложил провести Всеправославный собор, так как православному миру нужны не дискуссии об автокефалии, а единство.

Напомним, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Из-за решений Константинополя православие утратило единый координирующий центр.