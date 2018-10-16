На конкурс «Мой первый бизнес» подано более 50 тыс. заявок

Спустя две недели после официального старта регистрации на конкурс одного из проектов АНО «Россия – страна возможностей» – «Мой первый бизнес» поступило более 50 тыс. заявок.

«Мой первый бизнес» содействует развитию молодежного предпринимательства в России и включает в себя программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства для молодежи. Конкурс проводится по пяти трекам. По словам руководителя конкурса Ярослава Самылина, по данным на 15 октября, больше всего людей зарегистрировано в направлениях «Сделай своими руками» (11,126 тыс.), «Свой видеоблог» (8,029 тыс.), «Интернет-продажи» (7,366 тыс.).

Первое место среди субъектов по количеству заявок занимает Москва (12,713 тыс.). Регионами-лидерами также стали Санкт-Петербург (2,389 тыс.), Свердловская область (2,370 тыс.), Республика Татарстан (2,028 тыс.), Новосибирская область (1,739 тыс.) и Краснодарский край (1,671 тыс.), следует из релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Торжественное открытие конкурса состоялось 1 октября. В нем принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Ключевая особенность конкурса «Мой первый бизнес» – нацеленность на учеников 6-11 классов. Задания составлены научными сотрудниками РЭУ им. Плеханова с помощью ведущих блогеров России.

Победители конкурса получат денежные призы: 100 грантов на обучение в РЭУ им. Плеханова, 20 IPhone XS, 20 MacBook, 10 игровых приставок PS4, 1000 портативных колонок, 70 путевок в образовательный центр «Сириус», 1,5 тыс. путевок на образовательные бизнес-интенсивы, 100 путевок в лагерь «Орленок», 10 сертификатов для учителей на поездку в Москву на специальный образовательный курс и многое другое.

Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте «Мой первый бизнес».