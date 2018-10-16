Черчесов сказал, как футболисты должны отвечать за проступки

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнение о наказаниях футболистов за проступки.

Он подчеркнул, что «есть жизнь, есть спорт». Если говорить о том, что «происходит за полем», то игроки, по его словам, «должны как граждане отвечать, а не как футболисты», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканала «Россия 24».

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин арестованы по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.