Емельяненко предложил Кокорину и Мамаеву слепить мяч из хлеба в СИЗО

Российский боец ММА, экс-заключенный Александр Емельяненко дал несколько советов футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые сейчас находятся в СИЗО «Бутырка».

Он посоветовал им «исправляться», не повторять ошибок и «делать выводы». Также Емельяненко рекомендовал футболистам «читать больше литературы».

«А если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать в несколько носков, завязать на узел», – приводит его слова Sport24.

Емельяненко заявил, что на прогулке один из футболистов мог бы «стоять на воротах», а другой – «отрабатывать удары».